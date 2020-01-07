توعية طلاب جامعة الباحة بأضرار المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة نظمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمكافحة مخدرات منطقة الباحة بالتعاون مع جامعة الباحة برامج توعوية بأضرار المخدرات. وتشتمل البرامج على محاضرة توعوية بقاعة الجامعة شهدت حضور طلاب وطالبات الجامعة، كما جرى إقامة معرض توعوي بقسم الطلاب لمدة أسبوع، ومعرض بقسم الطالبات لمدة أسبوعين. وشهدت البرامج تفاعلا وحضورا مميز ا من المستفيدين من خلال نشر جملة من الموضوعات المهمة حول آفة المخدرات ووسائل انتشارها وطرق التصدي لها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في مجال مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الآفة.



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