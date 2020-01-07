خالد بن سلمان يسلم ترمب رسالة من ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتوجيهات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاملا رسالة من ولي العهد. وقال نائب وزير الدفاع على حسابه في تويتر إنه بحث مع ترمب أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما بحث نائب وزير الدفاع أمس في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحديات المشتركة وتطورات الأحداث في المنطقة، وما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما جرت الإشادة بالتعاون العسكري القائم بين البلدين بما يخدم السلم والأمن الدوليين.إلى ذلك التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصا في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.