الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين للحديث ونقل الإشراف على المتحف الوطني إلى الثقافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة أمس على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف، ونقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف، والترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

مستجدات الأحداث

وفي بدء الجلسة أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس النيجر إيسوفو محمدو، ورئيس العراق الدكتور برهم صالح، وما جرى خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

تعزيز الأمن

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته تأسيس «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» والتوقيع على ميثاق المجلس.

وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.

العطاء الإنساني

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس عد منح خادم الحرمين الشريفين قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه المملكة بقيادته من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفانا بدور المملكة الرائد والبارز في قائمة الدول المانحة، حتى أضحت أنموذجا فريدا في العطاء الإنساني.

بناء التاريخ

ونوه مجلس الوزراء بالرعاية والاهتمام من القيادة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مشيدا في هذا السياق بما أنجزه مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، من تطوير وتأهيل 30 مسجدا تاريخيا في المرحلة الأولى من المشروع في 10 مناطق، بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتطوير وتأهيل 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق المملكة على عدة مراحل، استشعارا لمكانتها العظيمة في الدين الإسلامي، ولما تمثله من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، والحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة.

تصاعد التوترات

واستعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى الأحداث الجارية في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

مخالفة المواثيق

وأكد مجلس الوزراء، ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديدا للأمن الليبي والعربي والإقليمي.

قرارات

أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/15) وتاريخ 6/5/1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، وملاحقها.

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2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والكويت، وملاحقها.

ثانيا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13/3) وتاريخ 16/3/1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 ـ مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والعراق في مجال الطاقة الكهربائية.

2 ـ مذكرتا تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وبوروندي.

رابعا: الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

خامسا: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وفيتنام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

سابعا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامنا: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء بين حكومتي المملكة واليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا للتعاون الرياضي.

عاشرا: الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.

الحادي عشر: نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

الثاني عشر: الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

الثالث عشر: تعيين جميل الملحم، والمهندس يوسف اليوسفي، وأحمد الجاسر، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

ترقيات

1 وزير مفوض بوزارة الخارجية - المرتبة 14

حمد بن محمد الجبرين

خالد بن عبدالله السلمان

عبدالمجيد بن محمد بن ماجد

عبيدالله بن منور الحربي

أحمد بن صالح الشهري

الدكتورتركي بن محمد القحطاني

فيصل بن فلاح الحربي

أحمد بن عبدالعزيز بن سلامة

إيهاب بن محمد النجار

يوسف بن محمد البلوي

علي بن سعد القحطاني

2 يوسف بن صالح الدخيل - رئيس كتابة عدل بوزارة العدل - المرتبة 14

3 الدكتور خالد العتيبي - الوكيل المساعد للأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - المرتبة 14

4 عبدالهادي العمري - مدير عام المقاييس البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - المرتبة 14