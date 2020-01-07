الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر إرهابيي القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت الأجهزة الأمنية صباح أمس القبض على أخطر إرهابي في القطيف يدعى محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في 2016.

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وبحسب ما أعلنته قناة «الإخبارية» فإن المطلوب آل عمار تورط في اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد بن عبدالله الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت صباح الثلاثاء 14 / 3 / 1438هـ وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية)، وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعمليات إطلاق نار عدة على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، وفي سجل الإرهابي «آل عمار» جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في القطيف.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 25 ديسمبر 2019 الكشف عن هوية المتورطين في جريمة اختطاف وقتل الجيراني وضبط المتورط زكي محمد سلمان الفرج ومقتل أخيه غير الشقيق المطلوب سلمان بن علي الفرج عند مقاومته لرجال الأمن، ودعوتها في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن ثلاثة مطلوبين لتورطهم في الجريمة المعلن عنها بتاريخ 3 ربيع الآخر 1438 ومنهم المطلوب محمد آل عمار بسرعة الإبلاغ على الهاتف (990).

المطلوب آل عمار متورط في: