نقص المعلمات يفوق نقص المعلمين خلال 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تناقص عدد المعلمين والمعلمات بمقدار 33 ألف معلم ومعلمة خلال خمس سنوات رغم أن عدد طلاب وطالبات المدارس ازداد بين عامي 2014م و2018م، وكان النقص في عدد المعلمات أكبر منه في عدد المعلمين بنحو الربع، إذ بلغ 19 ألف معلمة، فيما كان النقص في عدد المعلمين 14 ألفا خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي عزته خبيرة أنظمة التعليم لطيفة الدليهان إلى عاملين.

وأكدت الدليهان أنه لا يوجد عجز في أعداد من يسمى معلما وفق لائحة الوظائف التعليمية، بل توجد أعداد كبيرة لذا كان من أهداف رؤية 2030 تقليص عدد المعلمين بما يتناسب مع أعداد الطلاب ورفع عدد الطلاب المسندين إلى كل معلم من 9 طلاب إلى 17 طالبا.

وأوضحت الدليهان أن العجز الحاصل في عدد المعلمين أو المعلمات ببعض المدارس لا يعني عجزا في عددهم فعليا، بل يعود لأسباب كثيرة، منها التسرب الموقت من إجازات وإعارة وابتعاث وإيفاد وتكليف المعلم بمهام إشرافية وإدارية وانخفاض في التعيين وتسرب دائم عبر التقاعد المبكر، إذ أظهرت الدراسات أن وظيفة التعليم في المرتبة الثانية من الوظائف الحكومية من حيث تقاعد موظفيها مبكرا وزيادة نصاب المعلمين والمعلمات من الحصص.

المعلمون والمعلمات بالمدارس الحكومية بين عامي 2014 و 2018

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201‪4

المعلمون 257 ألفا

المعلمات 210 آلاف

201‪5

المعلمون 254 ألفا

المعلمات 208 آلاف

201‪6

المعلمون 218 ألفا

المعلمات 202 آلاف

201‪7

المعلمون 243 ألفا

المعلمات 197 ألفا

2018

المعلمون 238 ألفا

المعلمات 196 ألفا

المصدر وزارة التعليم