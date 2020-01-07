تقلبات جوية في المملكة من اليوم حتى السبت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها أمس تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق.

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وبين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، ابتداء من اليوم إلى الجمعة، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من الحدود الشمالية الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

كما لا يستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك تشمل اللوز وعلقان والظهر والديسة، إضافة إلى أجزاء من الجوف والحدود الشمالية تشمل طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء الخميس حتى صباح السبت.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة تنخفض في معظم مناطق المملكة ابتداء من مساء الخميس، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على بعض المناطق.