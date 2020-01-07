السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم وزارة الخدمة المدنية إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية، الذي يعمل على إنشاء مرصد الكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وقال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن المرأة ستحضر بشكل ملفت في استراتيجية الوزارة التي كشفت عن طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، عبر مواكبة برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام الحالي 2020، تستهدف تطوير عديد من الأنظمة الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفزة، تكون منتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آن واحد.

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وأضاف أنه سيكون للوزارة مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية الذي تم تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وعلى رأس تلك التطلعات والركائز التي أكد عليها الوزير، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد نحو 20 لقاء تعريفيا في جميع المناطق حضرها نحو 3500 موظف وموظفة، وذلك بعرض فريق متخصص من الوزارة مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقي استفسارات الجهات بشأنه، إضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة، تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة وطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية «مسار» ومنصة ذكاء الأعمال شهدها نحو 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وفي صورة من صور النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، تعتزم الوزارة بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يحدث آليا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خدمات الكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

موظفون جرى تدريبهم في 2019