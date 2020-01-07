مركز الحوار الوطني يتوج الفائزين بجوائز «حواركم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأحد 19 يناير الحالي حفلا لإعلان وتكريم الفائزين بجوائز مسابقة «حواركم» في موسمها الثاني، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، والأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، وأعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان أهمية المسابقة في تحقيق الأهداف التي يسعى المركز إلى ترسيخها ضمن استراتيجيته الجديدة نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر عبر تعزيز القيم المجتمعية المشتركة، ومواجهة كل ما من شأنه التأثير في اللحمة الوطنية، لاسيما عند فئة الشباب، إدراكا منه أنهم الأكثر تأثيرا وتأثرا في المجتمع، وخاصة للمبادرات التي تأتي منهم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن المسابقة شهدت في موسمها الثاني مشاركة واسعة من الشباب والفتيات والمهتمين بمجالات وسائط الإعلام الجديد، الذين نجح المركز في حشد طاقاتهم واستثمار مواهبهم وتوظيفها للتفاعل مع قضايا وموضوعات الحوار التي تشمل تعزيز التلاحم الوطني ومناهضة التطرف وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وكذلك تعزيز الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة، منوها بالحفل الذي سيقيمه المركز تحت رعاية أمير منطقة الرياض للإعلان عن الأعمال الفائزة وتكريم أصحابها الذين اجتازوا شروط وضوابط ومعايير المسابقة.

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جوائز المسابقة:

- مسار الأفلام القصيرة

- من الأول وحتى الخامس: 180,000 ريال

- مسار الصور الفوتوجرافية: 73,000 ريال

- جوائز تحفيزية للفائزين من السادس وحتى العاشر تمنح بناء على اختيار الجمهور