شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف كانت جثة قاسم سليماني قبل دفنه.. وكيف تصرّف زملاؤه عندما أرادوا تكفينه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول عسكري بالجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن الحالة التي وصلت بها جثة قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية، الجمعة الماضية، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد، أثناء تكفينه.

وقال قائد ما يُعرف بلجنة البحث عن المفقودين بالقوات المسلحة الإيرانية، سيد محمد باقرزاده في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية: ”أبلغت المرشد الأعلى أننا عندما أردنا تكفين الشهداء (قتلى الغارة الأمريكية) وجدنا أن جثة قاسم سليماني عبارة عن 5 أجزاء فيما لم تكن رأسه على جسده فضلا عن تهشم جزء من كتفه ويده اليمنى“.

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ولفت إلى أن جثة نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في الغارة الأمريكية برفقة سليماني، كانت متناثرة ”كوّنا فريقا بعدما فشلنا في جمع الأشلاء حتى قمنا بتكفين الجثث بصعوبة“.

واستقبلت إيران جثامين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس و8 عسكريين آخرين قُتلوا في الغارة الأمريكية ببغداد، حيث جرت مراسم تشييع سليماني في عدد من المدن الإيرانية حتى وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة كرمان مسقط رأسه، حيث سيُدفن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين بهيئة الإسعاف، بسقوط عدد من القتلى والمصابين في حادث تدافع خلال جنازة قاسم سليماني في مدينة كرمان، فيما أعلن مسؤول محلي عن تأجيل مراسم دفن سليماني؛ نتيجة تدافع المشيعين، إلى وقت لاحق.