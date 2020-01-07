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عدن - ياسمين التهامي - قضى أكثر من 50 شخصا في التدافع الذي حصل، الثلاثاء، خلال تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في كرمان، ما أجل عملية دفن جثمانه، بحسب حصيلة جديدة أوردها رئيس المركز الطبي الشرعي في هذه المدينة بوسط إيران عباس اميان ونقلها الإعلام الإيراني.

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ورد الآن.. ضربة موجعة تهز إيران .. وسقوط 50 قتيلا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.. شاهد ”أول فيديو”

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كذلك، نقلت وكالة "اسنا" عن رئيس فرق الإغاثة في المدينة محمد صابري، أن 212 شخصا أصيبوا في التدافع "بعضهم في حال خطيرة".

كما نقلت وكالة الطلبة عن مسؤول محلي في إيران قوله، إن عدد قتلى التدافع في جنازة سليماني ارتفع إلى 50.

وكان مير حسين كوليفاند، رئيس الجهاز الوطني للطوارئ الإيرانية، قال في وقت سابق: "للأسف.. 32 من مواطنينا فقدوا حياتهم حتى الآن على الطريق"، مضيفاً أن 190 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات.

تأجيل الدفن

ولاحقاً أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية (إسنا) أن السلطات أرجأت دفن سليماني، مشيرة إلى مخاوف بشأن الحشد الذي تجمع.

يذكر أن سليماني قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة، وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وتنقّل جثمان سليماني في جولة عبر مدن عراقية وإيرانية عدة خلال الأيام الماضية. وشاركت حشود كبيرة اليوم في تشييع سليماني في كرمان (جنوب شرق) مسقط رأسه.

وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أمام من المشيعين في مدينة كرمان: "سننتقم بقوة من العدو، وسيكون ردنا قوياً وحازماً".