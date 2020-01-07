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خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بوزير الدفاع الأميركي

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كشف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، تفاصيل لقائه بوزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر.

وقال الأمير خالد في تغريدة على “تويتر “: التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين”.
يذكر أن الأمير خالد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.
وبحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولية. بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعز لاستقرار المنطقة.

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