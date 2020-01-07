صادقت المحكمة الجزائية في جدة شرعا أمس (الإثنين)، على تنازل أسرة طالب الصف الأول في متوسطة أبي ذر الغفاري بجدة حسين عسيري الذي توفي قبل 3 أشهر (2/ 2/ 1441) في حادثة تدافع مع زميله في الفصل، لينتهي بذلك الحق الخاص في القضية.
وبحسب “عكاظ”، قال والد الطالب حسن علي عسيري المتوفى في مدرسة أبي ذر، إنه تنازل طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، مؤكدا أن ما حدث قضاء وقدر.
وأوضح مدير ثانوية الأمير فواز في جدة زهير الغامدي أن التجاوب الإنساني الذي وجده من أسرة الطالب المتوفى يستحق التقدير، إذ إنهم عفوا لوجه الله تعالى، وكانوا يبتغون الأجر والمثوبة.
وأشار إلى أن الانتظار كان لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي، لتتواصل الزيارات للأسرة حتى تم الانتهاء من إجراءات التنازل في إمارة منطقة مكة المكرمة، وجرى التصديق على التنازل شرعا أمام المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة وفاة طالب المتوسطة على يد زميله.. والكشف عن موقف الأسرة بشأن العفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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