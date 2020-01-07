عازف سعودي يفوز بلقب ملك العود متفوقاً على أكثر من 400 متسابق

فاز العازف السعودي فيصل القحطاني بجائزة ملك العود ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، والذي يقام ضمن فعاليات شتاء الرياض. ونجح القحطاني في الفوز بالمسابقة التي شارك فيها أكثر من 400 متسابق من مختلف دول العالم، بعد منافسة شرسة من المصري محمد ناجي والإندونيسي عبدالله منيف.

ويحصل الفائز بلقب ملك العود على جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال، وعود نادر مصنوع من الأخشاب البرازيلية.

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