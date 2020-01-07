بالفيديو .. مختص بالأغذية يفجر مفاجأة مطاعم تضع بنادول على الأرز والأسبرين على اللحم !

︎ . فجر أحد موردي الأطعمة مفاجأة حول ما تفعله أغلب مطاعم الكبسة تلجأ للتكسّب بأقل تكلفة .

وقال عمر الدوسري الذي يختص بتوريد الأطعمة خلال برنامج “تم” على قناة “SBC” ، أن المطاعم تضع مع الأرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.

وأضاف الدوسري، إن سبب وضع المطاعم لـ “البنادول” مع الأرز هو لتكبير الحبة وتثبيتها.

فيما أوضح أن هذه المطاعم تضع أيضا “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب .





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