السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من بلدة سلوان



القدس المحتلة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين واحتجزتهما في معتقل المسكوبية.

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19:23ت م

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