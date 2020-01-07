

المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

حصلت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية بصحة المدينة المنورة على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، لتنظم إلى سلسلة المراكز الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد بالمنطقة.

وأكدت صحة المدينة المنورة أن هذه المراكز اجتازت عملية التقييم التي شملت العديد من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية, إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية.

// انتهى //

18:31ت م

0182





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز "سباهي" يعتمد 3 مراكز صحية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.