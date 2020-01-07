السعودية اليوم / وفد دولي يزور المحكمة العمالية بالرياض ويطلع على تجربتها القضائية



الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

زار وفد من رؤساء الاتحادات العمالية الدولية، المحكمة العمالية بالرياض مطلعاً على تجربتها في الإجراءات القضائية وسير القضايا منذ دخولها حتى الحكم فيها، إضافة إلى تجربة التحول الرقمي، وما تضمنته من خدمات نوعيّة مبتكرة تيسّر على المستفيدين وتختصر الوقت والجهد عليهم.

وترأس الوفد الدولي المدير الإقليمي لاتحاد النقابات الدولي بلال ملكاوي, بحضور الأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بوروا والوفد المرافق، حيث كان في استقبالهم فضيلة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي وجمع من المتخصصين في وزارة العدل.

وتأتي زيارة الوفد للمحكمة ضمن عدة زيارات لقطاعات حكومية في المملكة, وذلك تحضيراً لأعمال التجهيز لمجموعة العشرين

كما تجول في قاعات المحكمة، وتعرف على القاعات القضائية، وسير القضايا منذ دخولها حتى الحكم فيها.

وتعرّف الوفد خلال الزيارة على آلية العمل الرقمية في المحكمة من خلال عرض تفاعلي، تضمّن التعريف بمحاضر الضبط، والمصادقة عن بعد، والصك الإلكتروني، فيما اطّلع على أهم اختصاصات المحكمة، ومساهماتها في تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الناجزة والفصل في المنازعات، ورفع الثقافة الحقوقية لأصحاب العمل والموظفين، والمبادرات المتصلة بالقضاء العمالي.

وأشاد الوفد بسهولة الإجراءات في المحكمة وسيرها الرقمي الذي يضمن سرعة وجودة استرداد الحقوق في القضاء العمالي، حيث بين الوفد أنها تجربة رائدة ونوعيّة في القضاء العمالي المتخصص، وبالجهود التوعويّة بمختلف أشكال النشر الرقمي لرفع الوعي الحقوقي بمختلف اللغات الحيّة.

يشار إلى أن المحاكم العمالية تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة في القضاء العمالي، وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

كما زار وفد رؤساء الاتحادات العمالية الدولية، مركز العمليات العدلي، وتعرف على سير العمل فيه ومؤشرات أداء المحاكم العمالية، مشيدين بدوره الرائد في دعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ورفع مستوى الإنجاز.

// انتهى //

17:49ت م

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الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسزار وفد من رؤساء الاتحادات العمالية الدولية، المحكمة العمالية بالرياض مطلعاً على تجربتها في الإجراءات القضائية وسير القضايا منذ دخولها حتى الحكم فيها، إضافة إلى تجربة التحول الرقمي، وما تضمنته من خدمات نوعيّة مبتكرة تيسّر على المستفيدين وتختصر الوقت والجهد عليهم.وترأس الوفد الدولي المدير الإقليمي لاتحاد النقابات الدولي بلال ملكاوي, بحضور الأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بوروا والوفد المرافق، حيث كان في استقبالهم فضيلة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي وجمع من المتخصصين في وزارة العدل.وتأتي زيارة الوفد للمحكمة ضمن عدة زيارات لقطاعات حكومية في المملكة, وذلك تحضيراً لأعمال التجهيز لمجموعة العشرين السعودية G20.كما تجول في قاعات المحكمة، وتعرف على القاعات القضائية، وسير القضايا منذ دخولها حتى الحكم فيها.وتعرّف الوفد خلال الزيارة على آلية العمل الرقمية في المحكمة من خلال عرض تفاعلي، تضمّن التعريف بمحاضر الضبط، والمصادقة عن بعد، والصك الإلكتروني، فيما اطّلع على أهم اختصاصات المحكمة، ومساهماتها في تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الناجزة والفصل في المنازعات، ورفع الثقافة الحقوقية لأصحاب العمل والموظفين، والمبادرات المتصلة بالقضاء العمالي.وأشاد الوفد بسهولة الإجراءات في المحكمة وسيرها الرقمي الذي يضمن سرعة وجودة استرداد الحقوق في القضاء العمالي، حيث بين الوفد أنها تجربة رائدة ونوعيّة في القضاء العمالي المتخصص، وبالجهود التوعويّة بمختلف أشكال النشر الرقمي لرفع الوعي الحقوقي بمختلف اللغات الحيّة.يشار إلى أن المحاكم العمالية تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة في القضاء العمالي، وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.كما زار وفد رؤساء الاتحادات العمالية الدولية، مركز العمليات العدلي، وتعرف على سير العمل فيه ومؤشرات أداء المحاكم العمالية، مشيدين بدوره الرائد في دعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ورفع مستوى الإنجاز.// انتهى //17:49ت م0168

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