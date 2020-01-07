السعودية اليوم / تحطم مقاتلة باكستانية ومقتل طياريها أثناء تنفذ طلعة تدريب



إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم إحدى مقاتلاتها بإقليم البنجاب اليوم مما أدى إلى مقتل قائدها والطيار المتدرب.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية أن طائرة حربية من طراز "أف تي ـ 7" كانت تنفذ طلعة تدريب روتينية، وتعرضت لعطل فني وتحطمت في منطقة "ميانوالي" بإقليم البنجاب.

وأضاف أن حطام الطائرة نُقل إلى القاعدة الجوية القريبة، وشُكلت لجنة فنية للتحقيق في نوع العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

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17:05ت م

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