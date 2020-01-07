

تبوك 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, حفل تسليم الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بالمنطقة، واكتمال تسليم 635 أسرة لمساكنهم بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وستشهد المناسبة انضمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لمبادرة تطوع الإسكان، تحفيزا لتطوع الإسكان وللإسهام بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول الى مليون متطوع, وتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.

يذكر أن سمو أمير المنطقة، يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة والمناط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات وبمشاركة المتطوعين من أبناء المنطقة.

// انتهى //

17:00ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.