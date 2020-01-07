2020-01-07

المنافسة تحتدم بين ابن دغيثر والدبوس في مهرجان الإبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن دعمهم ومساندتهم عايض دغيثر العتيبي للفوز بالمركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الدورة الرابعة المقامة حاليًا في الصياهد.

وتحتدم المنافسة بين ابن دغيثر والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس على المركز الأول في سباق الهجن الذي ينطلق غدًا.

وتصدر أكثر من وسم على تويتر يحمل اسم ابن دغيثر وامتلأ بالتغريدات الحماسية التي تشجع وتتوقع فوز العتيبي بالمركز الأول.

وفي سياق متصل حقق زايد عاصي عبيد الشمري اليوم الثلاثاء، جائزة شلفا ولي العهد لفئة (جمل 30 صفر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد.

وجاء تحقيق زايد الشمري للجائزة بعد منافسة قوية بين 7 منقيات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل كثيرًا مع جمالية المنقيات وما تضمه من فرديات مميزة، وحل فهد غازي عسير المطيري في المركز الثاني، فيما خطف يزيد عايض ظبية القحطاني المركز الثالث.

وانطلقت منافسات الصفر اليوم وتستمر غدًا الأربعاء بمنافسات (جمل 50 على سيف الملك، وتختتم الخميس بفئة جمل 100 بيرق الملك).

والفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) لون الصفر هم:

Advertisements

1- زايد عاصي عبيد الشمري

2- فهد غازي عسير المطيري

3- يزيد عايض ظبية القحطاني

4- بندر سامان سميليل المطيري

5- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

6- أحمد فهد عبدالله الشريع

7- ناصر علي عبيد العجمي

وبالأمس أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، تأهل 7 مشاركين في فئة جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر جميعهم من المملكة.

تابعنا على تواصل معنا على