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2020-01-07 خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة ولي العهد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الأمير خالد بن سلمان : بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقيت أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملًا رسالة من سموه.

وتابع: كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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