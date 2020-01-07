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خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة ولي العهد

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2020-01-07

خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة ولي العهد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الأمير خالد بن سلمان : بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، الأمير ، التقيت أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملًا رسالة من سموه.
وتابع: كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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