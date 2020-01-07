ملتقى الشتاء يجهز 620 طالبا وطالبة للمحافل الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أخيرا، ملتقى الشتاء 2020 لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتلقى 620 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة تدريبا علميا مكثفا على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة، في المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والعلوم، والكيمياء، وممن سبق لهم المشاركة في الأولمبيادات الدولية كطلاب وحققوا ميداليات عدة، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يتجاوز 760 ساعة على مدى 12 يوما.

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ويكون في نهاية ملتقى الشتاء اختيار فرق المملكة المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية الدولية خلال العام الحالي، وترشيح آخرين للانتقال لمستويات تدريبية أعلى، وحضور الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة «موهبة» كل عام.

وتستضيف الجهات الثلاث طلاب وطالبات المستويات الأربعة في فريق الكيمياء لتلقي تدريبهم ضمن ملتقى الشتاء، حيث يخضع 72 طالبا وطالبة في المستوى الأول، للتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض؛ بواقع 77 ساعة تدريبية ولمدة 11 يوما، ويتلقى 38 طالبا وطالبة من المستويين الثاني والثالث تدريبهم في جامعة (كاوست) طوال 12 يوما بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويستكمل فريق المعلوماتية من طلاب وطالبات المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 92 ساعة تدريبية على مدى 12 يوما، ويضم الفريق 26 طالبا وطالبة في المستوى الأول، و11 طالبا وطالبة في المستوى الثاني.

ويتلقى 116 طالبا وطالبة من فريق الرياضيات في المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي الذي يستمر 11 يوما في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة، بواقع 80 ساعة تدريبية، بينما يستمر 40 طالبا وطالبة موزعين على أربعة مستويات متدرجة الصعوبة، في برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 88 ساعة تدريبية في 12 يوما.