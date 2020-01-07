السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تهتم دول مجموعة العشرين بالطاقة كهدف سابع من أهداف التنمية المستدامة الـ17 وتحرص على الحصول عليها كعنصر أساسي وضرورية للجميع. وبحسب الأمم المتحدة هناك قرابة 3 مليارات فرد يفتقدون حلولا للطهو النظيف، حيث يتعرضون لمستويات خطيرة من تلوث الهواء. وإيجاد الحلول أمر مهم للاستمرار في الحياة حقائق لا يزل 13% من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء الحديثة.

يعتمد نحو 3 مليارات شخص على الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النباتي أو نفايات الحيوانات في أغراض الطهو والتدفئة.

الطاقة هي السبب الأبرز في تغير المناخ، ‏حيث تتسبب في زهاء 60% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة.

تسبب تلوث الهواء الداخلي في الأبنية بسبب استخدام الوقود القابل للاحتراق لغايات الطاقة المنزلية في 4.3 ملايين وفاة في 2012.

وصل استخدام الطاقة المتجددة في مجموع استهلاك الطاقة إلى ما يقرب من نسبة 18% في 2015. الأهداف بحلول 2030 ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة

توسيع نطاق البنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية 2030



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كانت هذه تفاصيل خبر ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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