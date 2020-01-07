تدوير المخلفات الإنشائية بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء تستعد أمانة الأحساء لإطلاق مشروع فرز وتدوير المخلفات الإنشائية. ويعد المشروع الثاني بعد إطلاق تشغيل محطة فرز «النفايات المنزلية والتجارية»، وذلك استمرارا لتحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن هذا المشروع «استثماري لمدة 15 سنة» وبطاقة استيعابية تقدر بـ3000 طن يوميا، حيث يعمل على استقبال مخلفات البناء والهدم في المحطة لفرزها وتدويرها وإعادة استخدامها.



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