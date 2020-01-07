5 محاور على طاولة مؤتمر الزهايمرفي الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتضن الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الحالي مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية»، ويناقش 5 محاور، بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويمثل هذا المؤتمر الذي تنطلق فعاليته للمرة الرابعة على التوالي مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض والمطالبة بشمول مرضى الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض وأسرته جميع الحقوق والتشريعات، التي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة بقضية الزهايمر والمصابين به وكبار السن.

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وتأتي مواكبة الجمعية مع الرؤية السديدة 2030 التي وضعتها ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، ومنها الصحية والاجتماعية لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بهذه الفئة الغالية، والتعامل مع الزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واع بهذا المرض من خلال متابعتها ودعمها للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض، الواقع والمأمول وجميع مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بالزهايمر.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها، كما تصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

5 محاور رئيسة للمؤتمر: