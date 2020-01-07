«سباهي» يعتمد 22 مركزا صحيا بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة، في مرحلتها الرابعة على شهادة اعتماد المركز السعودي للجودة «سباهي»، ليصبح عدد المراكز المعتمدة 22 مركزا تطبق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

ويعد كل من مركز الرعاية الصحية الأولية بالتخصصي، والهنداوية، والمنصور، والكعكية، والشرائع العليا، والمعابدة، والحميمة، وبحرة، المعتمدة حديثا من «سباهي»، ضمن الخطة المجدولة التي وضعها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية لبرنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، لمراحل اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة.