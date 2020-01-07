3460 اختبارا للتأكد من صلاحية الأغذية بالخميس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أجرى مختبر سلامة الغذاء والبيئة التابع لبلدية خميس مشيط خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 865 عينة مخبرية لمنتجات وسلع سوقية مختلفة. وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية بدر القرني أنه أجري نحو 3460 اختبارا حسب نوع العينة المستلمة وطبقا للمواصفات السعودية والخليجية والعالمية، إلى جانب استقبال 545 عينة من العسل، وكان عدد الاختبارات التي أجريت عليها 2180 اختبارا محتلة المرتبة الأولى.



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