«لا يفوتك» مهرجان ترفيهي لبنات ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع

انطلق بتعليم ينبع أمس الأول مهرجان أندية الحي للبنات «لا يفوتك» الذي استضافه نادي الحي بالثانوية التاسعة، بحضور ممثلة أندية الحي الترفيهية التعليمية نعيمة العلوني، وعدد من القيادات التربوية.

وشهد المهرجان إقامة أنشطة متنوعة تهدف إلى تشجيع ممارسة الأنشطة بمجالاتها المختلفة، إضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات والألعاب الموجهة لجميع الفئات والأعمار، فضلا عن تخصيص فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى تدشين معرض «أنديتنا.. برامج ومنجزات» المصاحب للفعاليات.