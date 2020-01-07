ظريف: القوات الأمريكية غير مرحب بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط «أصبحت معدودة»، وشدد على أن هذه القوات «غير مرحب بها».

وفي مقابلة مع شبكة (سي. إن. إن) الإخبارية الأمريكية أمس ادعى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «لا يحترم القانون الدولي، وعلى استعداد لارتكاب جرائم حرب».

وادعى ظريف أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بمقتل قاسم سليماني، وقال «لقد انتهكت السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق، وحصلوا على رد من البرلمان العراقي، كما انتهكوا مشاعر الناس، وسوف يحصلون على رد من الناس».