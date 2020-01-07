الهند توقف تصدير الأرز لطهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصى اتحاد مصدري الأرز الهندي الشركات الأعضاء بوقف تصدير الأرز إلى إيران انتظارا لاتضاح الموقف في المنطقة على خلفية التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ناتي رام جوبتا رئيس الاتحاد قوله إن الاتحاد سيعقد جمعية عمومية اليوم لاتخاذ قرار بشأن مدة وقف تصدير الأرز إلى إيران.

وأضاف أنه «لا يمكن تصدير الأرز البسمتي إلى إيران في ظل الموقف الراهن» مشيرا إلى أن الشركات الهندية لها مستحقات لدى إيران بقيمة 9 مليارات روبية (125 مليون دولار).