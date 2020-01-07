شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث التحديات الإقليمية مع "ترامب" والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

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