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تحالف محاربة الإرهاب يوقع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون بعد غدٍ

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يوقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بعد غدٍ، ممثلاً في الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، مذكرة تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، يمثلها الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام المنظمّة, كما سيقوم بإلقاء محاضرة بعنوان "جهود منظمة التعاون الإسلامي في محاربة الإرهاب".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات العربية والإسلامية والدولية؛ إلى تعزيز التعاون المستمر في المجالات الفكرية ومحاربة تمويل الإرهاب وجميع أشكال الإرهاب والتطرف، والإسهام بفاعلية في الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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