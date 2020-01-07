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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التنسيق الإقليمي مع نظيره الصومالي والان نبدء بالتفاصيل
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض, وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض أمس.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التنسيق والتعاون تجاه القضايا الإقليمية, بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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