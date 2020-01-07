شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.

وتسلم سموه خلال الاستقبال ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.