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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.

وتسلم سموه خلال الاستقبال ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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