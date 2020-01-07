شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 7,950 كرتون تمور في الضالع وعدن وشبوة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 7,950 كرتونًا من التمور في عدة محافظات يمنية شملت الضالع و عدن وشبوة استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر شهداء الحرب، في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في الجمهورية اليمنية. وتسعى المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملاً بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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