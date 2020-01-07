شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الإرهابي حسين علي آل عمار بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطلوب الأمني في القطيف، حسين علي آل عمار . والإرهابي آل عمار – بحسب الإخبارية - استهدف دورية أمنية في المنطقة الشرقية وتورط بإطلاق النار على رجال الأمن ، و قام بجرائم سطو على سيارات نقل أموال في القطيف.

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