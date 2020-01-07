جبل اللوز على موعد مع الثلوج .. الخميس

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشارت النماذج العددية في طقس العرب إلى توقعات بتأثر منطقة تبوك، وخاصة السواحل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من يوم الأربعاء، تترافق بهطول الأمطار الرعدية.

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وتوقع المركز أن يبدأ هطول الأمطار متفرقًا على أجزاء من منطقة تبوك مع ساعات الصباح، تشتد على السواحل مع ساعات العصر والمساء، تكون الهطولات خفيفة إلى متوسطة، مع توقعات بأن تشهد جبل اللوز تساقطًا للثلوج يوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات توقعت في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة اعتبارًا من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.

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