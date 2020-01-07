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2020-01-07 فيديو.. فتاة تحاول الانتحار في القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم Advertisements نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق محاولة فتاة الانتحار من أحد المباني في القصيم بحجة أنها تعرضت للتعنيف. وقال مراسل القناة إن وحدة الحماية المدنية أكدت عدم تعرض الفتاة للتعنيف. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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