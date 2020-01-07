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موجة غبار تداهم الجوف قادمة من الأردن غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن تتأثر منطقة الجوف يوم الأربعاء بغبار وأتربة قادمة من الأردن؛ ناجمة عن نشاط الرياح المرافقة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن وبلاد الشام.
ونتيجة للغبار، يُتوقع أن ينخفض مدى الرؤية الأفقية، في أجزاء من منطقة الجوف، خاصة سكاكا والقريات وطريف وصولًا إلى عرعر، حيث يتوقع أن تكون شدة الغبار متوسطة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات توقعت في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.
وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة اعتبارًا من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.
كما لا يستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك تشمل اللوز وعلقان والظهر والديسة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تشمل طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من مساء يوم الخميس، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقة القصيم والرياض.
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