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النيابة العامة توجه بضبط شخص وصف أهالي محافظة سعودية بالخيانة 

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2020-01-07

النيابة العامة توجه بضبط شخص وصف أهالي محافظة سعودية بالخيانة 

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - الرياض

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