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سوق الأسهم يغلق منخفضًا قرب 8200 نقطة
بتداولات تجاوزت 3.7 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 7.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عسير، ومجموعة فتيحي، وشمس، وتكوين، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إليانز إس إف، والأسماك، وأنعام القابضة، واللجين، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.25% و 4.51%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وتكوين، والراجحي، ومهارة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومهارة، والإنماء، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 39.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6512.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 ألف سهم تقاسمتها 656 صفقة.
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