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سلفة تبدأ توفير التمويل الطارئ للموظفين
بشكل تجريبي باستخدام التقنية المالية Fintec
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت منصة سلفة الإطلاق التجريبي لاستقبال طلبات التمويل لعدد محدود من العملاء شهريًا في الفترة الأولى للخدمة، حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد الطلبات بشكل تدريجي.
ما هي منصة سلفة والخدمات المقدمة؟
وكما تصف سلفة نفسها فهي منصة إلكترونية تقوم بتمويل الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل شخصي من خلال إقراضهم مبالغ مالية بعد التأكد من قدرتهم على سداد هذه المديونيات عبر قنواتها الخاصة حيث يجب أن يكون المتقدم للحصول على سلفة يعمل بوظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
وتؤكد سلفة أنها أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي تقدم التمويل الشخصي للمواطنين باستخدام التقنية المالية (Fintech).
الحصول على سلفة في 3 خطوات:
وقالت المنصة إنه يمكن الحصول على سلفة أو قرض مالي عبر موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
يمر الحصول على التمويل عبر هذه المنصة بثلاث مراحل كما يلي:
- تحديد قيمة التمويل: يقوم طالب السلفة أو التمويل بتحديد قيمة التمويل والفترة المناسبة له لكي يقوم بسداد المبلغ وبشكل سلس لا يؤثر على مركزه المالي.
- إدخال بيانات طالب السلفة مثل البيانات الشخصية، وبيانات العمل، والحالة المالية للتحقق من الشخصية قبل البدء بإجراءات العمل على طلب التمويل.
- استلام قيمة التمويل وذلك بعد التحقق من صحة البيانات والوثائق؛ حيث يتم البدء بإجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في حساب طالب التمويل الشخصي.
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