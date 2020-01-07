شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يدفن عباءته الخاصة مع جثمان قاسم سليماني .. ما قصتها وماعلاقتها بـ”مفتاح الجنة”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد باقر قاليباف، أن المرشد الإيراني علي خامنئي منح أسرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، عباءة الصلاة الخاصة به لكي يُدفن بها.

وقال قاليباف عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”لقد منح خامنئي عباءة صلاة الليل خاصته، لكي يُدفن بها قاسم سليماني، فهذه العباءة قد صلى بها السيد لـ 14 عامًا“.

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خامنئي يدفن عباءته الخاصة مع جثمان قاسم سليماني .. ما قصتها وماعلاقتها بـ”مفتاح الجنة”!

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ولفت قاليباف إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها خامنئي عباءته الخاصة لأحد مسؤولي النظام لكي يُدفن بها، حيث منح قبل ذلك عباءة خاصة لأحمد كاظمي، وهو أحد قادة قوات الحرس الثوري، وقتل في حادث سقوط طائرة عام 2006.

ووقد أثارت العبائة سخرية ناشطين عرب، حيث اعتبروها خرافة شيعية مثلها مثل "مفتاح الجنة" الذي يمنحه المعممون الشيعة لمقاتليهم، للضحك عليهم واللعب بعقولهم قبل إقدامهم على الموت.

أما عن مصير الخاتم الخاص بقاسم سليماني والذي كشف عن هوية جثته بعد مقتله في الغارة الأمريكية، فكشف قاليباف أن ”أسرته تحتفظ بالخاتم ومعه راية تحمل اسم الحسين (الإمام الثالث لدى الشيعة)، وكذلك رسالة موقعة من قادة ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله وعماد مغنية تمدح قاسم سليماني“.