شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : النيابة العامة بلبنان تصدر حكمها بحق زوج نانسي عجرم بعد إثبات ضلوعه بجريمة قتل داخل منزله (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في آخر تطورات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، الثلاثاء، بأن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد إطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".

وكانت عون قد أصدرت قراراً الأحد بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

قد يهمك ايضاً:

خامنئي يدفن عباءته الخاصة مع جثمان قاسم سليماني .. ما قصتها وماعلاقتها بـ”مفتاح الجنة”!

اليمنيون يحرجون الرئيس هادي برسائل لاذعة على أرقام هواتفه بعد أن نشرها صحفي بارز على مواقع التواصل..(شاهد) وسوي رسالة!

عاجل : النيابة العامة بلبنان تصدر حكمها بحق زوج نانسي عجرم بعد إثبات ضلوعه بجريمة قتل داخل منزله (آخر التطورات)

توضيح تركي رسمي بشأن إطلاق الرئيس أردوغان وصف ”الشهيد” على قاسم سليماني..!



زوج نانسي عجرم ”منهار” بالمستشفى.. شاهد ماذا كشفت كاميرات المراقبة؟؟ (فيديو)



بعد 6أشهر على وفاته.. صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة مدوية عن الرئيس المصري محمد مرسي وتكشف ماذا فعل قبل ”اغتياله” (فيديو)



روحاني لترامب: ”عليك أن تتذكر الرقم 290 جيداً قبل أن تهدد إيران”.. ماهي قصة هذا الرقم؟!.. (شاهد)



هل تذكرون الشاعرة ” نجاح المساعيد ” التي تزوجت شاب يصغرها 10 سنوات؟.. شاهدوا ماذا صنعت به بعد شهر العسل وأثارت جنون الملايين (فيديو)



هل قتيل منزل نانسي عجرم لص أم عامل؟ ..المحامي يحسم الأمر (تفاصيل صادمة)!



بكل أسف.. أصالة تفاجئ جمهورها وتعلن انفصالها عن زوجها ”طلاقاً نهائياً”.. وهذا ما طلبته ”حرصا على مشاعرها” (شاهد)



أول ظهور لنانسي عجرم بعدما قتل زوجها لصا بمنزلهما وانصابت في ساقها (شاهد) كيف أصبحت؟

عاجل : المملكة تبدأ رسميًأ بترحيل جميع المغتربين اليمنيين من أراضيها.. والسبب؟ (وثيقة صادمة)

Advertisements

عاجل : الجيش الأميركي يعلن مغادرته للعراق ويبلغ الحكومة العراقية رسميا باتخاذه إجراءات الخروج من البلاد (نص الرسالة الأمريكية)

إعلان عــاجل من البنتاغون بشأن انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق استجابة لطلب البرلمان العراقي

عبدالباري عطوان يعلن عن أول ”انتصار ساحق” تحرزه إيران على أمريكا بعد اغتيال قاسم سليماني .. مفاجأة كبرى خلال أيام (فيديو)

عاجل : بن سلمان يطير إلى واشنطن.. وشبكة ”سي إن إن ” تكشف الأسباب الحقيقية والهدف القادم عقب اغتيال قاسم سليماني !

عاجل : قناة المسيرة الحوثية تبث قبل قليل خبرا مفاجئا بشأن أول رد ”ميداني” على اغتيال قاسم سليماني

عاجل : الرئاسة الأمريكية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن قاسم سليماني .. وتكشف أكبر مخطط وضعه لتدمير السعودية

عاجل الكشف عن ”الخائن” الذي سلم الامريكان معلومات دقيقة عن تحركات قاسم سليماني .. لن تصدق من يكون؟؟ (الاسم + الصورة)

عاجل : روسيا والصين تصطف مع إيران .. وثلاث دول غربية تعلن التحالف مع أمريكا وتبدأ أول تحرك.. دم سليماني يدق طبول الحرب الثالثة

عاجل : التلفزيون الرسمي الايراني يعترف بتلقيهم ثاني ضربة عسكرية بعد ”مقتل سليماني” وهذه المرة جاءت من اليمن..!

عاجل : حزب الله يعلن أول رد عسكري في الخليج على اغتيال قاسم سليماني (تفاصيل طارئة)

عاجل السعودية تعلن عن تشكيل تحالف عربي جديد يضم 7 دول وهذه هي مناطق جبهاته وعملياته العسكرية (اسماء الدول)



واقتحم شاب سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه. وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.

إلى ذلك كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، الاثنين، تفاصيل جديدة عن الحادثة، نافياً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، على قناة "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقاً لدى نانسي وعائلتها، قائلاً: "أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص.. ولا يوجد سابق معرفة به".

كما أوضح، أن شقيقه فادي، تم نقله إلى المستشفى بعد الحادثة لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالة نفسية سيئة جداً، مشيراً إلى أن صحة فادي تحسنت كثيراً، مؤكداً أنه سيمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق.