ريال مدريد وفالنسيا يرفعان الستار عن نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية

يرفع فريقي ريال مدريد وفالنسيا، الستار غدًا الأربعاء، عن فعاليات نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عندما يلتقيان على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة السادسة والثلاثين من السوبر الإسباني.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة كونها ضربة البداية في هذه البطولة بشكلها الجديد إضافة لهوية الفريقين المتنافسين غدًا واللذين يسعى كل منهما إلى قطع الخطوة الأولى نحو منصة التتويج باللقب الأول له في 2020.

ويتطلع الريال إلى الفوز باللقب من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج الفريق صفر اليدين من عام 2019 حيث غاب عن منصة التتويج في كل من البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي سواء محليًا أو دوليًا. وفقاً لما أورده موقع "عاجل"

وفي المقابل، يتطلع فالنسيا إلى التتويج بلقب البطولة ليكون أول الألقاب في المئوية الثانية للنادي بعدما احتفل الفريق في مئويته بلقب كأس إسبانيا؛ حيث فاز على برشلونة في نهاية الموسم الماضي وذلك في نفس العام الذي احتفل فيه بمرور 100 عام على تأسيسه.

4 أندية ونظام جديد

وهذه هي النسخة الأولى التي تقام فيها منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق حيث يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد غد الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة ليتأهل الفائز في مباراتي الغد وبعد غد إلى المباراة النهائية للبطولة المقررة يوم الأحد المقبل.

ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه.

ويخوض فالنسيا فعاليات السوبر بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا كما يخوض برشلونة المسابقة بصفته بطلًا للدوري الإسباني إضافة لمشاركة وصيفه في الدوري وهو أتلتيكو مدريد فيما يخوض الريال فعاليات هذه النسخة لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري وذلك لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.

وكان الريال أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد.

سجل متوازن

ويمتلك الريال سجلًا متوازنًا في السوبر الإسباني حيث خاض فعاليات السوبر 15 مرة واعتلى منصة التتويج باللقب في 10 منها وخسر في 5 مرات سابقة وكانت آخر ألقابه على حساب غريمه التقليدي ومنافسه التاريخي برشلونة في 2017 وكان ذلك خلال الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وكان زيدان توج بلقب السوبر أيضًا مرتين سابقتين مع الريال كلاعب وذلك في عامي 2001 و2003.

وفي المقابل، ومنذ تحديد نظام البطولة بشكلها الرسمي الماضي بمشاركة بطل الدوري وبطل الكأس في عام 1982، شارك فالنسيا في السوبر الإسباني أربع مرات سابقة لكنه توج باللقب مرة واحدة في 1999 مقابل الخسارة ثلاث مرات في 2002 و2004 و2008.

تشابه النتائج

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول مسابقة الدوري هذا الموسم حيث يقتسم الريال مع برشلونة صدارة جدول المسابقة بفارق تسع نقاط أمام فالنسيا الذي يحتل المركز السادس، تشابهت نتائج الفريقين في الأسابيع القليلة الماضية قبل خوض فعاليات السوبر؛ حيث استعاد كل منهما نغمة الانتصارات مع بداية العام الحالي.

وكان الريال أنهى مشاركاته في العام الماضي بثلاثة تعادلات متتالية من بينها التعادل مع فالنسيا نفسه قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز الكبير 3 / صفر على مضيفه خيتافي يوم السبت الماضي.

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وفي المقابل، أنهى فالنسيا مشاركاته في العام الماضي بتعادلين متتاليين منهما التعادل مع الريال نفسه قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على إيبار 1 / صفر يوم السبت الماضي.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، تعادل فالنسيا والريال 1 / 1 على ستاد «ميستايا» في فالنسيا ولكن مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين؛ حيث يجب انتهاؤها بفوز أحد الفريقين ليحجز مقعده في النهائي فيما سيحزم الخاسر حقائبه عائدًا إلى إسبانيا لعدم وجود مباراة لتحديد المركز الثالث.

مواجهة نارية

وتشهد مباراة الغد مواجهة بين فريقين يستحوذان على 11 لقبًا في تاريخ كأس السوبر حيث توج الريال باللقب عشر مرات سابقة كان أحدثها في 2017 فيما أحرز فالنسيا اللقب مرة واحدة سابقة في 1999.

وفيما تصب النسبة الأكبر من الترشيحات في صالح الريال، لا تبدو مهمة الفريق سهلة على الإطلاق في ظل افتقاد الفريق لعدد من عناصره الأساسية المؤثرة سواء للإصابات أو المرض.

ويخوض الريال فعاليات السوبر بدون مهاجميه الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة عضلية والويلزي جاريث بيل لعدوى في الجهاز التنفسي ونجمه البلجيكي إيدن هازارد لعدم اكتمال تعافيه بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

ويستعيد الريال جهود مدافعه الشهير سيرخيو راموس بعدما غاب عن مباراة خيتافي للإيقاف، كما ضمت قائمة الفريق المسافرة إلى جدة اللاعبين الكولومبي خاميس رودريجيز والبرازيلي مارسيلو بعدما حامت الشكوك حولهما في الأيام الماضية خشية غيابهما عن السوبر للإصابات.

وفي المقابل، سيفتقد فالنسيا جهود نجمه رودريجو مورينو للإصابة وكذلك اللاعبين جونزالو جويديس ومانو فاييخو، ولكن الفريق يمتلك من النجوم ما يستطيع به مواجهة الريال والمنافسة بقوة على التأهل للنهائي.

تاريخ المواجهات

ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين على تفوق واضح للريال؛ حيث التقى الفريقان 162 مرة سابقة وفاز الريال في 84 منها مقابل 43 انتصارًا لفالنسيا و35 تعادلًا.

وخلال المباريات السابقة بين الفريقين سجل الريال 300 هدف مقابل 200 هدف لفالنسيا.

وكانت أحدث هذه المواجهات عندما التقيا في الدوري الإسباني منتصف ديسمبر الماضي، وكان فالنسيا في طريقه للفوز بالمباراة عن طريق الهدف الذي سجله كارلوس سولر في الدقيقة 78 ولكن بنزيمة أنقذ الريال بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وينتظر أن تشهد مباراة الفريقين ندية وتكافؤًا شديدين مثلما كان الحال خلال مباراتهما بالدوري الشهر الماضي خاصة وأن الفريقين قدَّما مستويات جيدة في الآونة الأخيرة.

ويشهد تاريخ كأس السوبر الإسباني على مواجهة واحدة سابقة بين الفريقين حيث التقيا في 2008 بعدما توج الريال بلقب الدوري وفاز فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا.

وخلال هذه المواجهة، فاز فالنسية على ملعبه ذهابًا 3 / 2 ورد الريال بالفوز على ملعبه إيابًا 4 / 2 ليفوز الريال 6 / 5 بمجموع المباراتين ويتوج بلقب السوبر.