الكشف عن موعد صرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات.. وطريقة الاستعلام عنه

من المقرر أن تبدأ إدرات التعليم المختلفة، بدءًا من المرتب القادم صرف العلاوة السنوية ضمن كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس.

ويمكن التعرف على قيمة العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، على أن تكون رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي.

بحيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.