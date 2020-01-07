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2020-01-07 القبض على حسين آل عمار أخطر مطلوب إرهابي في القطيف متابعات الخليج 365 - القطيف تم القبض على حسين علي آل عمار، أخطر مطلوب إرهابي في القطيف، بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.

وأفاد مراسل الإخبارية أن الإرهابي آل عمار استهدف دورية أمنية في المنطقة الشرقية وتورط بإطلاق النار على رجال الأمن كما قام بجرائم سطو على سيارات نقل أموال في القطيف. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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