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تنفيذية الحج تناقش تطوير منظومة الإعاشة والإسكان
خلال اجتماعها اليوم برئاسة بدر بن سلطان
متابعات الخليج 365 - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.
وخلال الاجتماع قدّمت عدد من الجهات نبذة عن أعمالها التي تنفذها خلال موسم العمرة الحالي، كما استعرضت اللجنة استعدادات الجهات المبكرة لموسم حج العام الحالي، خصوصاً في جوانب صيانة المرافق والبُنى التحتية، كما تمت مناقشة سُبل تطوير منظومة الخدمات في جوانب الإعاشة والإسكان ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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