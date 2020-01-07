مجلس الوزراء يوافق على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وفي بدء الجلسة أطلع الملك المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، والرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، وما جرى خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف السعودية ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها ـ أيده الله ـ لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ المجلس، على نتائج استقباله وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.

وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس عد منح خادم الحرمين الشريفين قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الطبقة الأولى، المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه السعودية بقيادته من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفانا بدور السعودية الرائد والبارز في قائمة الدول المانحة، حتى أضحت نموذجا فريدا في العطاء الإنساني.

ونوه مجلس الوزراء بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مشيدا في هذا السياق بما أنجزه مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية" من تطوير وتأهيل 30 مسجدا تاريخيا في المرحلة الأولى من المشروع في 10 مناطق، بناء على توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بتطوير وتأهيل 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق السعودية على مراحل عدة، استشعارا لمكانتها العظيمة في الدين الإسلامي، ولما تمثله من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، والحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة.

وبين وزير الإعلام أن المجلس استعراض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على ما دعت إليه السعودية من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى الأحداث الجارية في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد مجلس الوزراء ما أعربت عنه السعودية من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديدا للأمن الليبي والعربي والإقليمي.

وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية:

أولا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 15) وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.

2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 ـ مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية.

2 ـ مذكرتا تفاهم بين وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

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رابعا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

خامسا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27 / 6) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ـ الهيئة العامة للطيران المدني ـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29 / 6) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامنا:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء بين حكومة السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعا:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشرا:

بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، ورقم (32 ـ 6 / 41 / د) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 60 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في السعودية.

ثالث عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم، والمهندس يوسف بن حمد اليوسفي، والأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.