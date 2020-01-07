السعودية | السعودية.. القبض على أخطر إرهابي في القطيف

شكرا لقرائتكم السعودية.. القبض على أخطر إرهابي في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت الأجهزة الأمنية، في السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أخطر إرهابي في القطيف ويدعى محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط في اختطاف "الجيراني" وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

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حسين بن عمار إلى اليمين

ويعتقد أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

ويعد كل من "محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد"، المعلن عنهم ضمن قائمة التسعة إرهابيين، من أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، وأيضا استهداف دورية أمنية في الشرقية في حي الخضرية بالدمام، وأخرى في بلدة المجيدية التي راح ضحيتها رجل أمن وأصيب زميله، كذلك قام آل عمار وميثم، باستهداف دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، وتورط آل عمار بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى حكومي بالقطيف.

ويشاركهم المطلوب الأمني جعفر بن حسن مكي المبيريك - سعودي الجنسية، لتورطه بقضايا إرهابية منها الاعتداء على رجال الأمن وتفجير المنشآت الحكومية. وذكرت مصادر أن المطلوب البحريني "حسن محمود علي عبدالله"، الذي أعلن عنه ضمن خلية القطيف والدمام، هو شقيق لمطلوبين سابقين تم القبض على أحدهما بينما قتل الآخر.